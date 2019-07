Vol inaugural du premier C295 canadien

Le premier C295 des forces aériennes canadiennes, re-baptisé CC-295, a effectué son vol inaugural le 4 juillet depuis le site d'Airbus Defence & Space de Séville, en Espagne. Cette première sortie a duré une heure et 27 minutes. Sa livraison est attendue pour la fin de l'année 2019.



Le C295 a été sélectionné en décembre 2016 par le Canada, afin de remplacer une flotte de six CC-115 Buffalo (DHC-5) et de douze CC-130 Hercules, mis en oeuvre pour les missions de recherche et sauvetage. La commande canadienne porte sur seize exemplaires de la version la plus récente du C295, le C295W, doté de winglets et affichant des performances améliorées, notamment en termes de consommation de carburant. Le contrat comprend également le soutien initial, ainsi que la construction d'un centre de formation et la livraison des équipements associés, dont sept simulateurs. Le premier équipage sera cependant formé à Séville à partir de la fin de l'été. Une première capacité opérationnelle est attendue en 2020, la pleine capacité opérationnelle est quant à elle prévue pour 2022.