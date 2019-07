Report du lancement d'une fusée Vega pour cause de vent

Le tir d'une fusée Vega, chargée de mettre en orbite un satellite d'observation de la Terre FalconEye1 pour le compte des Émirats arabes unis, initialement prévu dans la nuit de vendredi à samedi, a été reporté en raison de la météo, a annoncé vendredi Arianespace.



"Les conditions de vent en altitude au-dessus du Centre spatial guyanais de Kourou étant défavorables, Arianespace a décidé que la phase finale des opérations de préparation du lancement ne pourrait pas être engagée vendredi. La mission est donc reportée", indique la société française de services de lancements dans un communiqué.



"Le lanceur Vega et le satellite FalconEye1 sont en configuration stabilisée et en totale sécurité", ajoute la société.



La nouvelle date de lancement est prévue pour dimanche à 22H53 heure de Kourou (03H53 heure de Paris) "sous réserve de conditions météorologiques acceptables", ajoute Arianespace.



Il s'agira du quinzième lancement de Vega, le lanceur léger d'Arianespace, depuis le début de son exploitation au Centre spatial guyanais (CSG) en 2012.



Le système FalconEye reposera sur deux satellites identiques, FalconEye1 et FalconEye2, qui seront placés sur une orbite héliosynchrone.



Chaque satellite est équipé d'une charge utile d'observation de la Terre dotée de capacités optiques à très haute résolution. Il est complété par un système sol dédié à la surveillance, à la réception et au traitement des images.



Premier à être lancé, FalconEye1 aura une double mission: "répondre aux besoins des forces armées des Émirats arabes unis et fournir des images au marché commercial", selon Arianespace.



Il pèsera environ 1.197 kg au décollage et sera placé en orbite à 611 kilomètres de la Terre.



Ce satellite a été développé par un consortium mené par Airbus Defence and Space en tant que mandataire et Thales Alenia Space en co-maîtrise d'oeuvre. Ce dernier fournit notamment l'instrument optique à très haute résolution.



Il s'agira du sixième lancement de l'année pour Arianespace.