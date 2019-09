David Ziegler (Dassault Systèmes) : « nous avons franchi une étape avec Airbus »

Comme Guillaume Faury, président d'Airbus, se plaît à le rappeler, la continuité numérique doit permettre à l'industrie aéronautique de faire un bond en avant en termes d'efficacité et de productivité. Pour y arriver, le géant européen a décidé de s'appuyer sur la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes. A l'occasion du salon du Bourget, David Ziegler, vice-président Industrie aéronautique et défense du groupe français est revenu sur ce partenariat d'une ampleur inédite.



Vous avez signé un accord avec Airbus en février pour les aider dans leur transformation numérique. Comment cela s'est-il mis en place ?



La coopération avec Airbus date depuis plus de 25 ans, mais là nous avons franchi une étape. Nous avons travaillé avec eux sur plusieurs solutions en mode collaboratif et nous les avons emmené voir notre centre d'innovation à Wichita au Kansas en 2016. Pendant 90 jours, nous avons mis au défi de concevoir un prototype d'inverseur de poussée avec nos outils pour montrer la valeur ajoutée de la continuité numérique. A partir de là, ils ont alors décidé d'implémenter la plateforme 3DEXPERIENCE sur leurs nacelles en 2017.



Et en février, nous avons signé un partenariat...