Sabena technics est prêt pour l'A330 MRTT

Sabena technics vient de décrocher l'agrément EMAR 145 (European Military Aviation Requirements) de la part de la DSAé (Direction de la Sécurité Aéronautique d'État) pour pouvoir effectuer des opérations de maintenance en base pour les Airbus A330 MRTT.



Selon la société MRO indépendante française, cette approbation va permettre de fournir des solutions cellules de qualité, personnalisées et rentables aux opérateurs militaires. Les opérations de maintenance lourde sur A330 MRTT seront réalisées dans ses installations de Nîmes et Bordeaux.



Sabena technics rappelle par ailleurs avoir une expérience de longue date sur la famille A330 ainsi que sur d'autres types d'aéronefs militaires. On se souvient par exemple de l'ancien A330-200 d'Air Caraïbes modifié et réaménagé pour les besoins de l'Élysée en 2010.



L'armée de l'Air aligne aujourd'hui deux Phénix sur les quinze exemplaires commandés dont les derniers sont attendus en 2023. Le pool MMF (Multinational multirole tanker transport fleet) doit quant à lui en accueillir huit autres.