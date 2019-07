Après les alertes lancées par Airbus et les marchés sur sa trésorerie, Figeac Aéro a décidé de faire évoluer sa stratégie. Le sous-traitant aéronautique qui affiche une croissance presque insolente depuis plusieurs années a décidé de la ralentir légèrement pour préserver ses performances financières. « Mais nous voulons garder notre ADN de forte croissance donc nous allons continuer à beaucoup vendre », rassure Jean-Claude Maillard, fondateur et PDG de la société. Figeac Aéro a deux idées pour y parvenir : être plus sélectif sur les contrats (et s'autoriser à refuser ceux demandant trop d'investissements) et, surtout, recourir à la sous-traitance à son tour.



« Il est très probable qu'une partie de la croissance ira en sous-traitance. Nous profiterons de...