Derniers correctifs de jeunesse pour le LEAP

Le salon du Bourget a été l'occasion pour CFM International - ainsi que pour ses deux maisons-mères GE Aviation et Safran Aircraft Engines - de mettre en avant l'impressionnante montée en cadence du programme LEAP et de célébrer le retour à l'heure des livraisons chez Airbus comme chez Boeing. On en oublierait presque que ce moteur n'a volé pour la première fois qu'il y a cinq ans. Et que, comme tout programme de cette envergure, il connaît quelques soucis de jeunesse. A en croire CFM International, bon nombre d'entre eux sont en passe d'être réglé... ou presque.



Sébastien Imbourg, vice-président exécutif et directeur des programmes de CFM International, a ainsi identifié sept problèmes significatifs qui ont nécessité le développement...