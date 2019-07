Safran Landing Systems embarque vers l'électrification de toutes les fonctions du train d'atterrissage

La 53e édition du salon du Bourget a été l'occasion de rencontrer Jean-Paul Alary, désormais à la tête de Safran Landing Systems depuis février 2018. De formation ingénieur et passionné par l'aéronautique depuis son enfance, même s'il avoue n'avoir eu l'occasion de monter dans un avion qu'à l'âge de 22 ans, cet Aveyronnais a commencé à dessiner des chambres de combustion à la Snecma (aujourd'hui Safran Aircraft Engines) au début des années 90 avant de poursuivre sa carrière dans pas moins de cinq entités du groupe Safran. Toujours animé par « l'innovation et la passion », le Président de Safran Landing Systems nous expose à cette occasion les prochains grands enjeux du spécialiste mondial des atterrisseurs et des freins carbone.