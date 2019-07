Un NMA beaucoup plus ambitieux

C'est David Joyce, le patron de GE Aviation qui a vendu la mèche à l'occasion du dernier salon du Bourget. Boeing serait finalement en train de donner la priorité à la version la plus capacitaire du projet NMA (New Midsize Aircraft), une décision très probablement liée au lancement de l'A321XLR d'Airbus ces dernières semaines.



Avec le NMA-7X (265 sièges - 4500 nautiques), l'avionneur américain n'irait donc plus chasser sur les terres du remplacement du 757, mais plutôt sur celui du marché du 767, rendant de fait encore plus ambitieuses les caractéristiques de cette première variante, notamment au regard de sa propulsion.



Nous ne manquons pas de nous souvenir du lancement officiel du 7E7 en 2004, devenu 787, avec cette première commande d'All Nippon Airways pour 50 premiers exemplaires d'un appareil qui était clairement positionné comme le successeur de ses 767 à l'époque. Deux programmes entièrement nouveaux issus d'un même avionneur et visant le même marché à quinze ans d'intervalle c'est plutôt étonnant.



Bien sûr, le 787-3 fût abandonné en cours de route, mais un très grand nombre de 787-8 sont clairement venus remplacer des 767 dans les flottes de nombreuses compagnies. Nous pensons par exemple aux compagnies japonaises, mais aussi à Aeromexico, à Ethiopian, à LAN, à LOT, à Royal Air Maroc, à United et à tant d'autres...



Nous nous rappelons aussi du fait qu'Airbus avait annoncé à de nombreuses reprises que le lancement du 787 n'avait pas ralenti les ventes de ses A330/A330neo et que le véritable début du remplacement des A330 de première génération doit intervenir à horizon 2024, aussi bien pour les -200 que pour les -300.



Finalement, le remplacement des A330 pourrait bien être la véritable cible de l'avionneur américain et le NMA devient finalement beaucoup plus ambitieux.