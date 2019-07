Le Gulfstream G600 est prêt pour le service

Gulfstream l'avait annoncé à Ebace, répété au Bourget : le G600 n'est plus qu'à quelques encablures de son entrée en service. Et le dernier jalon majeur vient d'être posé avec l'obtention simultanée des certifications de type et de production pour son nouveau biréacteur d'affaires auprès de la FAA fin juin, soit moins d'un an après son « sister-ship » le G500. Alors que ce dernier avait du retard, le G600 est finalement dans les temps - malgré quelques fluctuations - et devrait enter en service dans les prochains mois. La validation de la certification européenne semble néanmoins plus compliquée.



Avec une certification en 2019, au premier semestre qui plus est, le G600 a respecté le calendrier initial annoncé...