Saft fête les 70 ans de son site de Bordeaux

Le spécialiste français des batteries a célébré le 29 juin les 70 ans de son site de Bordeaux, son principal centre de recherche et de production au niveau mondial. Une cérémonie s'est tenue spécialement à cette occasion, présidée par Serge Llompart, le directeur du site et par Ghislain Lescuyer, directeur général de Saft, en présence de Nicolas Florian, le maire de Bordeaux, d'Alain Rousset, le président de la région Nouvelle Aquitaine et de Benoît Simian, député de la Gironde et Rapporteur du Budget Infrastructures et Transports.



D'une superficie de près de 8 hectares, le site de Bordeaux est l'un des 14 sites industriels de Saft au niveau mondial. Il se consacre à la production d'éléments et de systèmes batteries pour l'aéronautique, le ferroviaire, l'industrie de façon plus large ainsi que pour le stockage d'énergie renouvelable. Il accueille quelque 700 salariés, dont 300 chercheurs et ingénieurs en recherche et développement (R&D) pour améliorer l'électrochimie des cellules, les systèmes des batteries ainsi que les processus de production. Ce centre avait été inauguré en 1949 et sa première commande importante fut passée en 1953 par l'Aéronavale américaine pour 2 000 batteries aviation Voltabloc.



« Depuis 70 ans, le renouveau et l'innovation guident en permanence notre site de Bordeaux. Les batteries Ni-Cd restent le pilier du site, tout comme elles l'étaient déjà en 1949. Mais nous avons continuellement perfectionné cette technologie afin de proposer à nos clients des produits toujours plus fiables, avec une plus longue durée de vie et des opérations de maintenance réduites. Et nous poursuivrons sur cette voie d'amélioration tant pour nos technologies que pour notre offre client. En outre, nous sommes fiers d'avoir ouvert la voie à la technologie de pointe qu'est le lithium-ion, et d'être aujourd'hui le principal centre de recherche de Saft » a déclaré Serge Llompart.



Le site de Bordeaux produit notamment une grande partie des batteries destinées à l'aéronautique (une production qu'il partage avec son site de Valdosta aux États-Unis), le spécialiste français étant le leader mondial des batteries embarquées, équipant par exemple les deux tiers de la flotte mondiale des avions commerciaux.



Saft est notamment présent sur toute la gamme Airbus bien sûr, mais aussi chez ATR, chez Embraer, sur de nombreux programmes d'hélicoptères (dont toute la gamme d'Airbus Helicopters), de nombreux avions d'affaires (dont les Falcon de Dassault) et sur des grands programmes d'avions de chasse (Rafale, F-22, F-35...). Saft est par ailleurs aussi très présent sur les programmes Boeing après être monté à bord du programme 747 en 1969.