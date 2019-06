Air France et KLM échangent leurs commandes de Boeing 787 et Airbus A350

Air France et KLM ont décidé d'optimiser leur flotte long-courrier. Finie l'idée de partager les commandes de Boeing 787 et d'Airbus A350, chaque compagnie aura sa flotte de prédilection. Ainsi, les sept A350 que KLM devait recevoir seront livrés à Air France, tandis que les six derniers 787 attendus par Air France passeront chez KLM. Les appareils concernés par l'échange seront livrés entre 2021 et 2023.



Cette décision, logique et attendue (même si Pieter Elbers indiquait en février que KLM recevrait ces appareils), a été prise par Benjamin Smith, directeur général du groupe Air France-KLM, dans un souci d'harmonisation donc de gain d'efficacité. Elle élimine surtout la perspective d'une sous-flotte chez KLM (qui a toutefois des A330) - mais pas chez Air France.



Le plan de flotte prévoit désormais qu'Air France exploite à terme dix Dreamliner et 28 A350. Elle a déjà reçu neuf 787-9 et en attend un dernier pour mai 2020. Quant au premier A350, il est attendu pour septembre.



Du côté de KLM, il est prévu qu'elle exploite 27 Boeing 787 et non plus 21. Elle a treize 787-9 dans sa flotte aujourd'hui et la livraison de son premier 787-10 est attendue dans les tout prochains jours, même si sa livraison, initialement prévue pour le 28 juin, a été décalée pour des raisons administratives - il a réalisé son vol inaugural chez Boeing à Charleston mi-juin.