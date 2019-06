Les aéroports européens engagés vers le zéro émission carbone net

L'ACI Europe veut à son tour montrer au grand jour son engagement pour un transport aérien plus propre. Désireuse de s'aligner sur les accords de Paris et de prouver aux mouvements anti-avions que le transport aérien fait des efforts en matière d'environnement, l'association vient d'adopter une résolution visant à ce que les aéroports européens produisent zéro émission carbone sans compensation d'ici 2050 au plus tard. Il s'agit pour eux de réduire les émissions absolues autant que possible (côté pistes et côté terminal) et de traiter les émissions résiduelles par des investissements dans le captage et le stockage du carbone.



La résolution a été signée par quarante opérateurs aéroportuaires représentant 194 aéroports dans 24 pays européens (et 62,5% du trafic...