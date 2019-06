Transat approuve l'offre de rachat d'Air Canada

Transat accepte l'offre d'Air Canada. Les deux groupes canadiens ont donc conclu un accord définitif prévoyant l'acquisition par Air Canada de son concurrent pour un montant de 520 millions de dollars. La transaction doit être finalisée au début de l'année 2020, sous réserve qu'elle soit approuvée par les autorités réglementaires et les actionnaires.



Air Canada indique déjà qu'il compte préserver les marques Transat et Air Transat en complément de ses propres divisions Air Canada, Rouge et Air Canada Vacations. Le siège social de Transat sera également maintenu à Montréal.



Air Canada voit ce mouvement de consolidation comme un moyen de se renforcer sur le marché hautement concurrentiel des vols loisirs (auquel répond Rouge) en proposant plus de destinations et de fréquences. Pour Air Transat, le rapprochement est une promesse de croissance et de développement de vols en correspondances



Le groupe Transat avait été approché par Air Canada dès l'automne 2018 mais n'avait révélé qu'au mois d'avril qu'il envisageait une vente et était en discussion avec plusieurs parties. Dès le mois de mai, les négociations exclusives avaient été lancées avec Air Canada.



La transaction intervient alors que Transat est en pleine modernisation de sa flotte. Elle a reçu son premier Airbus A321LR sur quinze A321neo attendus qui doivent remplacer sa flotte d'A310 d'ici 2020. Ses Boeing 737 doivent également quitter la flotte d'ici 2022.