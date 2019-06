La FAA identifie un nouveau dysfonctionnement sur le MCAS du Boeing 737 MAX

Le nouveau projet d'American Airlines pour une reprise des vols en 737 MAX en septembre risque d'être remis en question. Alors que la majorité des observateurs s'accorde à dire que Boeing aura besoin de plus de temps pour remettre son monocouloir en service, la FAA semble leur donner raison. L'agence américaine a en effet annoncé le 26 juin qu'elle avait identifié un « risque potentiel » sur l'appareil auquel l'avionneur va devoir trouver une solution.



Ce risque concerne de nouveau le MCAS, au coeur de l'attention de la FAA et de Boeing ces derniers mois après les accidents de Lion Air et Ethiopian Airlines. Si aucune précision n'a été donnée sur le type de dysfonctionnement, les agences de presse indiquent que des essais sur simulateur la semaine dernière ont révélé une situation spécifique dans laquelle les pilotes ont eu du mal à reprendre le contrôle de l'avion après l'activation du logiciel anti-décrochage.



Boeing précise quant à lui que les modifications logicielles sur lesquelles il travaille depuis huit mois ne prennent pas en compte cette situation spécifique identifiée par la FAA. Un nouveau délai est donc à prévoir dans le programme de remise en service du 737 MAX - selon des sources gouvernementales citées par Reuters et l'AFP, le premier vol d'essai de l'avion modifié ne pourra pas avoir lieu avant le 8 juillet.



Travaillant déjà sur ce nouveau correctif, l'avionneur a tenu à ajouter qu'il ne soumettrait pas le 737 MAX modifié à la certification par la FAA tant qu'il ne serait pas absolument sûr que la remise en service se ferait en toute sécurité.