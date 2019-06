KTDIBlockchain Le Canada et les Pays-Bas testent les vols transatlantiques sans passeport AFP IL Y A 4 HEURES | 303 mots Le Canada et les Pays-Bas ont lancé mercredi un projet pilote permettant d'effectuer un vol entre les deux pays sans présenter de passeport, grâce à une application concentrant sur le téléphone des voyageurs l'ensemble de leurs données personnelles. Baptisée KTDI (Known Traveller Digital Identity, ou en français identité numérique connue du voyageur), cette initiative est dirigée par le Forum Économique Mondial (FEM) qui souhaite ainsi préparer l'explosion du trafic aérien dans les années à venir. "D'ici 2030, quelque 1,8 milliard de personnes effectueront des vols vers l'étranger, en hausse de 50% par rapport à 2016. Les systèmes actuels ne permettent pas aux aéroports de prendre en charge autant de monde. Ce projet propose une solution", a déclaré dans un communiqué Christoph Wolf, Directeur de la mobilité au FEM. Concrètement, les personnes volant entre Montréal ou Toronto et Amsterdam peuvent stocker sur leurs téléphones l'ensemble des informations personnelles contenues sur leur passeport, grâce à une application encryptée par la technologie "blockchain". Leur identité sera confirmée par reconnaissance faciale à leur arrivée dans chaque aéroport, ce qui les dispensera du traditionnel passage à la guérite de la police des frontières. Ce projet pilote "va améliorer l'expérience des voyageurs tout en s'assurant que la sécurité aux frontières est maintenue", a observé le ministre des Transports du Canada, Marc Garneau. Popularisée par son utilisation par les cryptomonnaies comme le Bitcoin, la "blockchain" (ou chaîne de blocs) est un registre décentralisé, public et infalsifiable, qui permet de garantir la fiabilité des informations sans faire appel à un tiers de confiance. Les articles dans la même thématique KTDIBlockchain abonné 0 0

