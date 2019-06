Japan Airlines lève le voile sur la cabine de ses Airbus A350-900

ces sièges sont totalement novateurs sur le marché japonais. »



Il faut rappeler ici que les A350-900 de Japan Airlines sont destinés au marché intérieur - l'un des plus importants du monde - où ils remplaceront des Triple Sept. Les avions ont ainsi été adaptés à ces missions spécifiques (avec une masse maximale au décollage réduite à 217 tonnes, des moteurs détarés et des adaptations au niveau du poste de pilotage et des trains), tout comme leurs cabines.



La grande nouveauté est l'introduction d'écrans individuels sur chaque siège de l'appareil, bien qu'il ait vocation à réaliser des vols courts. Des prises (secteurs et USB) sont également disponibles, ainsi qu'une connexion wifi gratuite de la porte d'embarquement à l'arrivée. Le design a également été élaboré avec la société anglaise tangerine et les couleurs adoptées doivent créer une sensation d'espace.



La class First compte douze fauteuils à coque fixe disposés en deux rangées de 2-2-2. Ils sont équipés d'un panneau de séparation coulissant et d'un retour côté couloir qui lui confèrent un bon niveau d'intimité. Produits par Jamco, ils peuvent s'incliner dans une position « relax », disposent d'une fonction massage et offrent un espace pour les jambes de 51 pouces. L'écran qui les équipe mesure 15,6 pouces.



La classe J propose 94 places disposées en 2-4-2. Similaire à une Premium Economy sur le segment international, elle offre un espace pour les jambes de 38 pouces, une largeur de siège de 18,9 pouces et un écran de 11,6 pouces. Ses sièges sont produits par Recaro, tout comme ceux de classe économique.



Celle-ci a disposé ses 263 fauteuils en 3-3-3, une configuration moins dense que sur les Triple Sept actuels (en 3-4-3). Larges de 17,3 pouces, ils disposent d'un écran de 10 pouces.



