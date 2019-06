Lufthansa révèle son nouveau siège de Premium Economy

Lufthansa est prêt à passer à la nouvelle génération de Premium Economy. Le groupe a publié une image du nouveau siège qui équipera cette partie de la cabine des Boeing 777-9 de Lufthansa à compter de leur livraison, toujours prévue pour le moment pour le troisième trimestre 2020. Il n'a pas précisé quel équipementier il avait choisi pour le fournir.



La compagnie allemande ne sera pas la seule à profiter de ce nouveau fauteuil : Swiss l'installera également sur ses 777-300ER et ses A340-300 à partir du premier semestre 2021. La compagnie suisse en avait d'ailleurs déjà parlé au mois de mars dernier, peu après la remise en service de son premier A340-300 rétrofitté (sur une flotte de cinq appareils). Elle indiquait alors que la Premium Economy serait installée sur l'espace dévolu à la classe économique (conservant ses huit fauteuils de première et ses 62 fauteuils de classe affaires sur Triple Sept), et que son fauteuil serait 10% plus large qu'en classe économique, qu'il offrirait 20% d'espace en plus pour les jambes et une inclinaison accrue de 25%.



D'après l'image publiée par Lufthansa, il sera surtout doté d'une coque fixe, qui permettra de préserver l'espace de la personne assise derrière, et d'un écran plus grand que sur le fauteuil de Zim Flugsitze qui équipe actuellement sa toute sa flotte long-courrier (et celle d'Austrian). L'intimité sera elle aussi accrue.



L'investissement en vaut la peine. Un temps réfractaire à l'idée d'une premium Economy, Lufthansa est désormais totalement satisfait de sa rentabilité. Le groupe indique qu'il s'agit de la classe de voyage dans laquelle le rendement économique est le plus performant, le chiffre d'affaires au mètre carré étant 6% plus élevé qu'en classe affaires et 33% plus élevé qu'en classe économique.



Concernant le 777X de la compagnie allemande, le design de sa classe affaires a déjà été révélé. Alternant les rangées en 1-1-1 et en 1-2-1, elle sera enfin full access et offrira un espace important à ses passagers, notamment ceux choisissant le « trône » au centre, qui disposeront d'un double espace de travail.