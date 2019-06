Les affres de l'affrètement aérien en OPEX

Montages financiers et administratifs douteux, manque de transparence, sous-traitance, sécurité des vols et des personnels... sont autant d'épines dans le pied de l'état-major des armées dans la gestion de l'affrètement (aérien et terrestre) en opérations extérieures, alors que le député François Cornut-Gentille a récemment publié un rapport sur le sujet.



Selon le document, l'externalisation des moyens d'affrètement en OPEX, tout type confondu (aérien, terrestre, maritime), s'est monté à 81,12 millions d'euros pour le transport stratégique, 39,54 millions pour le transport intra-théâtre.



Dans son rapport, François Cornut-Gentille met en exergue les déficits capacitaires - hélicoptères lourds, avions de grande capacité, pour ne citer qu'eux - qui sont « la résultante soit des priorités de l'état-major en matière d'acquisition d'équipement, soit d'une disponibilité défaillante de certaines flottes ».



Pour mémoire, entre 2015 et 2017, les missions de transport aérien externalisées pour l'opération Barkhane étaient réparties entre quatre opérateurs : SNC Lavalin (Mi-8), ICS (An-26) jusqu'en avril 2015, Dynami (Beechcraft 1900D) et Daher (Beechcraft 199D et An-32), pour un total...