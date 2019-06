South African Airways et l'interminable instabilité managériale

South African Airways (SAA), autrefois fleuron parmi les compagnies aériennes africaines, a perdu de sa réputation et peine à retrouver son cap de direction. Entre scandales de gestion, faits de corruption et ingérence politique, le transporteur sud-africain donne l'impression de naviguer à vue. Pas moins de dix directeurs généraux intérimaires et permanents se sont succédé à la tête de la compagnie ces dix dernières années.



Avec près de 50 avions, South African Airways a pourtant l'une des flottes les plus importantes du continent mais la compagnie croule aujourd'hui sous une énorme dette qui a conduit à une réduction drastique de son réseau. Elle ne doit plus sa survie qu'au renflouement de ses caisses par l'Etat. Les voix commencent même...