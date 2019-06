Bourget 2019 : L'A330 MRTT, fédérateur de partenariats

La coopération à l'échelle européenne autour de l'A330 MRTT entame une phase de structuration. La direction générale des ressources et des équipements belge annonce en effet la signature d'une lettre d'intention entre la France et les pays membres du pool MMF (Multinational multirole tanker transport fleet), l'Allemagne, la Belgique, Le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, afin de développer des pistes de partenariats et de synergies pour l'exploitation des flottes de ravitailleurs.



Les projets annoncés portent notamment sur la facilitation des « clearances » (la validation technique des procédures et des manoeuvres entre tankers et avions receveurs), d'éventuels développements conjoints, ou encore le renforcement des exercices conjoints. Des synergies concernant la maintenance sont également à l'étude.



La possibilité de mutualiser une...