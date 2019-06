Salon du Bourget : Collins Aerospace décroche un contrat prometteur avec Ethiopian Airlines

Collins Aerospace (United Technogies) a profité du salon du Bourget pour dévoiler un contrat particulièrement prometteur pour ses activités liées aux services, avec la signature d'un accord à long terme avec la compagnie Ethiopian Airlines pour sa flotte de Q400. Il s'agit du premier contrat de services signé par la branche d'UTC en Ethiopie.



Ce contrat de licence, dont la valeur est estimée à 500 millions de dollars sur la durée, concerne la division Power & Controls de Collins Aerospace. Plus précisément sont concernés des équipements comme les échangeurs de chaleur, les systèmes de gestion du conditionnement d'air et de contrôle carburant par exemple.



L'accord a été signé au Bourget par Tewolde Gebremariam, le PDG de la compagnie éthiopienne et par Tim White, le président de la division Power & Controls de Collins Aerospace, en présence d'Ajay Agrawal, le président Aftermarket Services de tous les produits Collins Aerospace.



« Nous sommes très heureux de travailler avec Collins Aerospace sur ce type d'équipements et nous sommes particulièrement optimistes sur le fait que cet accord sera sans doute amené à se développer davantage » a déclaré le PDG d'Ethiopian. « Ce n'est que le début » a-t-il annoncé.



Comme l'a rappelé Tewolde Gebremariam, Ethiopian dispose d'un très important centre MRO à Addis-Abeba, « le plus gros de tout le continent ». Il rappelle aussi que la compagnie investit continuellement dans ses activités maintenance, alors que la flotte connaît aussi un fort développement.