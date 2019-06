Salon du Bourget : Mitsubishi Aircraft s'affirme en OEM essentiel sur le marché régional

« Le voyage de Mitsubishi Aircraft Corporation n'a pas toujours été facile », reconnaît son président Hizakazu Mizutani, évoquant les erreurs de design du MRJ et les retards qu'elles ont entraînés, « mais nous avons beaucoup appris et aujourd'hui nous sommes en bonne position pour l'avenir. » Les déboires dans le développement du MRJ ont en effet poussé MITAC à complètement repenser son organisation et ses process, au moment même où le marché connaissait de grands bouleversements, avec le retrait de Bombardier de l'aviation commerciale et la prise de contrôle de cette activité chez Embraer par Boeing. Sa foi en sa transformation, en son produit et cette évolution font que MITAC se voit désormais comme « un OEM fondamental du...