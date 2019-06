La sous-traitance du transport aérien des armées au Sahel étrillée dans un rapport AFP IL Y A 8 HEURES | 548 mots Les contrats d'affrètement aérien passés par l'armée française au Sahel restent problématiques tant sur le plan des prestataires privés que sur la confidentialité des opérations, juge le député (LR) François Cornut-Gentille dans un rapport parlementaire dont l'AFP a reçu copie. La Cour des comptes avait déjà pointé en janvier des "anomalies" dans les contrats de sous-traitance du transport aérien intra-théâtre (passagers, fret et hélicoptères) conclus au Sahel par la force française Barkhane (4.500 hommes), faute de moyens propres suffisants. Dans ce nouveau rapport, qui sera présenté mercredi en commission des Finances et dont Le Monde a eu la primeur, le député reconnaît que des efforts ont été entrepris depuis deux ans par le ministère des Armées pour "normaliser" ces marchés, qui sont "juridiquement mieux bordés", et pour mieux contrôler l'état des appareils affrétés par souci de sécurité. Mais il subsiste encore des dysfonctionnements sur ce marché réparti entre une poignée d'entreprises, d'une valeur totale de 70 millions d'euros entre 2015 et 2017. Premier point noir, l'opacité: "aucun des titulaires des marchés du transport tactique en BSS (bande sahélo-saharienne) ne possède d'avion, ni n'emploie de pilotes. Tous ont recours à des sous-traitants", regrette le député, pour qui le système "favorise la constitution d'agglomérats de sociétés particulièrement complexes". Ainsi, fait-il valoir, la société Air Attack Technologies (AAT), basée à Marignane et opérant pour les forces spéciales, a recours à des pilotes français, tous anciens militaires mais salariés d'une société maltaise elle-même propriété d'une holding domiciliée dans les Îles vierges britanniques. De même, un autre prestataire, SNC Lavalin Logistique, "se révèle être une simple domiciliation française n'ayant aucun salarié". Autre inquiétude: la confidentialité des opérations militaires. "En transportant hommes et matériels sur la bande sahélo-saharienne, les opérateurs privés accèdent à des informations sensibles sur les opérations menées par la France", écrit le député. Or "la protection de la confidentialité ne semble pas être la première préoccupation des prestataires privés habilités" déplore-t-il, en citant l'exemple d'une photo sur le site d'AAT, où l'on peut clairement distinguer l'immatriculation du Beechcraft opéré au profit des forces spéciales. Pour les forces spéciales, le député recommande de leur interdire de recourir aux externalisations de leurs moyens aériens. "Compte tenu de la sensibilité de leurs missions, les forces spéciales doivent pouvoir s'appuyer sur les seuls moyens patrimoniaux", écrit-il, en plaidant notamment pour l'achat par la France d'hélicoptères lourds. Les sociétés prestataires de Barkhane, elles, devraient remplir plusieurs critères, comme "avoir leur siège en France, être l'employeur des équipages, réservistes opérationnels, être propriétaires de tout ou partie de la flotte d'aéronefs opérés, et être habilitée confidentiel défense", suggère-t-il. Les articles dans la même thématique abonné 0 0

