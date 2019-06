Le SCAF sur le front médiatique

Le dévoilement de la maquette de l'avion de combat du futur (NGF - next generation fighter) au premier jour du salon du Bourget, en présence du président de la République Emmanuel Macron, a assurément produit son petit effet. Le « concept bird » s'est révélé aux yeux du public, des responsables industriels, politiques et militaires venus en nombre, éclipsant la révélation de la maquette du TF-X, le chasseur turc de nouvelle génération, qui avait lieu quasiment au même moment.



L'événement, toujours symbolique dans le cadre de programmes de cette envergure, devait initialement s'accompagner de signatures structurantes, annoncées depuis plus de six mois : les contrats d'études de démonstrateurs - plateforme et moteur. Les négociations entre la France et l'Allemagne, et, depuis peu, l'Espagne, se sont révélées plus longues que prévues et n'ont finalement pu aboutir à temps. Le nouveau calendrier affiche à présent l'ambition de lancer la phase initiale des démonstrateurs « au quatrième trimestre 2019 », alors qu'Airbus et Dassault Aviation ont déjà remis leurs offres industrielles à la Direction générale de l'armement et au ministère allemand de la Défense.



Après des mois de négociations entre la France et l'Allemagne, tant au niveau industriel que militaire - des discussions complexes sur des questions de propriété intellectuelle ou de règles d'exportation notamment - le calendrier politique a repris le dessus. Ce faisant, l'ouverture de cette 53e édition du salon du Bourget a résolument été placée sous le signe de l'aéronautique militaire, se démarquant des années précédentes traditionnellement tournées vers le match des commandes Airbus-Boeing.



Reste maintenant à concrétiser les lettres d'intention et les accords déjà signés. Car du concept au système, de la maquette à l'avion, le chemin est encore long - même si les échéances se rapprochent, avec de premiers vols de démonstrateurs attendus en 2026. D'une volonté politique lancée en 2017, le programme SCAF doit à présent être structuré entre armées de l'air, mais surtout entre industriels, afin de passer de la phase de roulage au décollage.