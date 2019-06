La fusion prévue entre Raytheon et United Technologies (UTC) doit donner naissance à un mastodonte de l'aéronautique et de la défense capable d'investir massivement dans la recherche-développement et de "partager les technologies" entre les deux groupes, plaide John Harris, vice-président de Raytheon chargé du développement commercial.

Q: Qu'attendez-vous de ce nouveau groupe Raytheon Technologies?

R: "Cette fusion permettra d'innover, avec 60.000 ingénieurs (pour 180.000 salariés), plus de 30.000 brevets et un potentiel de 8 milliards de dollars de dépenses en recherche et développement par an. Non seulement nous serons en mesure d'offrir de nouvelles capacités plus rapidement, mais nous continuerons d'être performants et de respecter les engagements envers nos clients. C'est aussi une opportunité de réduire nos coûts.

En annonçant cette fusion, nous avons dit que ce serait une entreprise dédiée à l'aérospatiale et à la défense. Elle aura quatre activités, celles issues de UTC -via Collins Aerospace (sièges d'avions, trains d'atterrissage, ndlr) et Pratt and Whitney (moteurs)- et celles provenant de Raytheon - les missiles et systèmes antimissiles; puis les activités spatiales, de renseignement et de services, ainsi que la cybersécurité.

Le chiffre d'affaires pro forma sera d'environ 74 milliards de dollars par an, réparti pour moitié entre la défense et le civil, et entre l'international et les Etats-Unis. Nous voyons donc un équilibre et une opportunité d'augmenter notre offre de produits.

Q: Comment comptez vous innover ?

R: "L'un des aspects les plus importants de cette fusion potentielle est la capacité de partager les technologies. Par exemple, en utilisant la compétence de Raytheon en matière de cybersécurité pour protéger les communications entre avions et participer à la modernisation du contrôle aérien (qui sont des spécialités de UTC, ndlr). Il y a aussi la possibilité de tirer parti de la technologie de Pratt and Whitney dans les matériaux à haute température utilisés à l'origine pour les réacteurs d'avions. Nous pourrons l'appliquer aux missiles hypersoniques."

Q: Pensez vous obtenir le feu vert des autorités de régulation pour la fusion, d'autant que des clients ou fournisseurs peuvent craindre que vous profitiez de votre poids pour exercer une pression sur les prix?

R: "Je n'ai pas entendu de client dire cela. Le gagnant dans tout ça est le client, qu'il s'agisse du gouvernement américain, d'un allié ou d'un pays ami. Nous prenons le temps de comprendre les inquiétudes des clients, de leur répondre pour qu'ils comprennent le bien-fondé de notre approche, afin que nous puissions obtenir les approbations nécessaires à la mise en oeuvre de ce projet.

Avoir une entreprise fusionnée nous permet de renforcer et d'étendre les partenariats (avec les fournisseurs, ndlr). Une bonne partie de notre succès est due à nos partenariats avec des fournisseurs européens. C'est pour cela que 50% d'entre eux sont en Europe. Cela nous permet de bien fonctionner non seulement aux Etats-Unis mais aussi sur le marché international. Nous voulons être sûrs de continuer à avoir des règles du jeu équitables et de pouvoir être concurrentiels.

Sur le marché international, nous sommes en concurrence non seulement avec des sociétés mais aussi avec des pays. Avoir une entreprise de cette taille (Raytheon Technologies) nous permettra d'apporter le type de solutions dont nos clients ont besoin.