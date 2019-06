Salon du Bourget : Toutes les annonces de commandes d'avions commerciaux

Retrouvez sur cette page toutes les annonces de contrats d'avions commerciaux de cette 53e édition du salon du Bourget. Cet article sera réactualisé en permanence.





AIRBUS



Air Lease Corporation

(17 juin) Air Lease signe un LoI avec Airbus pour 100 appareils. Le loueur américain fondé par Steven F. Udvar-Hazy est le client de lancement de l'A321XLR, la nouvelle variante à rayon d'action étendu de l'A321neo. avec 27 premiers A321XLR. ALC prendra aussi 23 A321neo (qui pourront être des A321LR) et 50 A220-300 d'Airbus Canada. Les premiers A321XLR sont livrables en 2023.



Virgin Atlantic

(17 juin) La compagnie britannique Virgin Atlantic annonce une commande portant sur 14 A330-900 (dont 8 A330neo fermes) livrables à partir de 2021. Six autres exemplaires seront acquis en leasing auprès du loueur américain Air Lease. Virgin entend remplacer l'ensemble de sa flotte d'A330-200 et -300. A terme, la totalité de la flotte de la compagnie verra son âge moyen réduit de moitié, à 5,3 ans.



BOEING



GECAS

(17 juin) Le loueur américain commande dix 737-800BCF (Boeing Converted Freighters), iissus de l'exercice de droits d'achat, et quinze options. C'est la troisième fois que la société de leasing signe un accord sur le programme et elle porte ainsi ses engagements à 65 appareils du même type.



EMBRAER



(17 juin) United Airlines s'est de nouveau engagée sur l'Embraer 175. La compagnie américaine a acquis 39 appareils, vingt en commande ferme et dix-neuf options, d'une valeur de deux milliards de dollars. Ils seront opérés par une compagnie partenaire, qui n'a pas encore été définie et livrés à partir du deuxième trimestre 2020 pour remplacer des appareils plus anciens.