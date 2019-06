Les compagnies low-cost mettent les résultats de Lufthansa sous pression

Le transporteur aérien allemand Lufthansa, l'un des plus grands d'Europe, a revu en baisse dimanche soir sa prévision de résultat pour l'année en cours en raison de la concurrence des compagnies à bas coût. Il ne s'attend plus désormais qu'à une marge d'exploitation comprise entre 5,5% et 6,5% contre un objectif jusqu'ici de 6,5% à 8,0%, a indiqué Lufthansa dans un communiqué. La nouvelle prévision de marge correspond à un bénéfice d'exploitation compris entre 2 et 2,4 milliards d'euros. Lufthansa s'attend donc à un bénéfice assez nettement en baisse par rapport à l'exercice 2018 où la marge d'exploitation avait atteint 7,9%. Et ce d'autant que le groupe a annoncé en parallèle vouloir passer dans ses comptes du premier semestre une provision pour risques fiscaux à hauteur de 340 millions d'euros, liés à un dossier en Allemagne remontant aux années 2001 à 2005. Outre la hausse des prix du kérosène, qui vont faire grimper les coûts de carburant de la compagnie cette année de 550 millions d'euros par rapport à 2018, c'est surtout la montée ininterrompue en puissance des compagnies à bas coûts qui pèse sur l'activité de la compagnie allemande. "Les revenus dans le secteur du transport aérien en Europe, en particulier sur les marchés nationaux que sont l'Allemagne et l'Autriche, sont sous pression", reconnaît Lufthansa. "La détérioration des prix en Europe causée par des surcapacités dans le secteur et des politiques agressives de développement des concurrents à bas coûts mettent la pression sur les rendements sur le marché des liaisons européennes de courte distance", ajoute le groupe. Lufthansa va jusqu'à accuser les "low cost" d'être "prêtes à accepter des pertes considérables pour faire croître leurs parts de marché". Le phénomène n'est pas nouveau mais semble donc gagner en ampleur. Et ce pour Lufthansa malgré les récentes faillites de compagnies à bas coûts très présentes sur le marché allemand, comme Air Berlin ou Germania, qui lui ont permis de racheter des lignes et des appareils. Cette concurrence féroce, venant notamment de Ryanair et de easyjet, se fait durement sentir même pour la propre compagnie à moindres coûts de Lufthansa, Eurowings, dont les revenus devraient s'effriter cette année. Le groupe a annoncé à ce sujet de nouvelles mesures d'économies chez Eurowings, qui seront prochainement présentées. Le groupe allemand a toutefois assuré dimanche que cette dernière allait continuer à "défendre sa rentabilité", une manière de signifier qu'elle se refuserait donc à des prix de dumping pour attirer les passagers.