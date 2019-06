Salon du Bourget : Airbus - Boeing, à quoi doit-on s'attendre du côté des avions commerciaux

La 53e édition du salon du Bourget, qui ouvre ses portes du 17 au 23 juin, sera incontestablement marquée par la crise du 737 MAX, alors que la date de remise en service de la dernière génération de 737 de Boeing reste indéniablement aujourd'hui une grande inconnue.



Ce programme majeur est cloué au sol depuis la mi-mars et rien n'indique à ce stade que les 387 exemplaires des 737-8 et 737-9 déjà livrés pourront reprendre du service avant la fin de l'été, voire même avant la fin de l'année, comme certains commencent à le redouter. Les compagnies américaines (Southwest, American Airlines et United) restent sur ce point les plus optimistes, mais ni la FAA ni Boeing ne semblent s'accorder pour l'instant sur la validation des essais de l'ensemble des correctifs du MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), d'autres éléments comme la formation en simulateur ou le design même des roues de

manoeuvre manuelle du compensateur de profondeur pouvant aussi faire l'objet de nouveaux questionnements.



Le salon du Bourget sera peut-être l'occasion d'en savoir plus, mais rien n'est moins sûr. L'avionneur devrait par contre logiquement en dire beaucoup plus sur ses activités brésiliennes avec Embraer, sur l'avenir du programme des E-Jets E2, sur le futur programme NMA dont la décision concernant son éventuel lancement doit intervenir l'année prochaine ainsi que sur son très gros-porteur 777X, avec un premier vol toujours attendu cette année (on l'attendait même pour ces tout prochains jours). La dernière génération de Triple Sept avait discrètement effectué son roll-out à Everett le 14 mars, conséquence de l'accident du 737 MAX d'Ethiopian quelques jours avant la cérémonie prévue.



Un lancement de l'Airbus A321XLR pratiquement acté



Face à l'hypothétique NMA de Boeing, le marché du « Middle of the Market » (MoM) concerne bien entendu aussi Airbus et cette 53e édition du salon du Bourget pourrait bien être l'occasion d'une annonce concernant le lancement d'une nouvelle variante de l'A321neo avec un rayon d'action dépassant les 4000 nautiques de l'A321LR, le directeur commercial de l'avionneur européen Christian Scherer ne cachant d'ailleurs pas vraiment l'arrivée prochaine de cet appareil.



Pour l'instant baptisé A321XLR, il viendrait ainsi s'intercaler entre l'A321LR et l'A330-800 (A330neo) sur ce marché. Cette nouvelle variante devrait disposer d'une masse maximale au décollage MTOW dépassant les 100 tonnes (97 t aujourd'hui pour l'A321LR) compatible avec une capacité en carburant accrue.



Peut-être en saura-t-on aussi davantage sur l'offre proposée par Airbus à Qantas pour son projet « Sunrise », la compagnie australienne devant trancher entre de possibles nouvelles variantes de l'A350-1000 et du 777-8 pour lancer des vols sans escale en 2022 sur l'axe principal de la « Kangaroo route », à savoir la relation Londres-Sydney (plus de 20 heures de vol).



De nombreuses annonces de commandes attendues pour rattraper 5 mois de disette



Des annonces de commandes d'avions commerciaux seront évidemment de la partie au Bourget, les deux grands avionneurs mondiaux ayant connu un début d'année particulièrement chaotique. Airbus n'a ainsi contractualisé que 68 nouveaux appareils (au 31 mai), accompagnés de 125 annulations. Sur la même période, Boeing enregistre 99 commandes brutes et 224 annulations. Au total, les deux avionneurs affichent ainsi un solde négatif cumulé de plus de 180 appareils sur les cinq premiers mois de l'année.



Les compagnies Saudia, Qatar Airways, IndiGo, AirAsia, le groupe Lufthansa et Spirit Airlines pourraient bien faire l'actualité du Bourget dans les prochains jours.