La Banque Africaine de développement en avant-garde pour une aviation africaine intégrée et compétitive

La Banque Africaine de développement (BAD) est engagée depuis plusieurs années dans l'accompagnement du secteur des transports aériens en Afrique. Rencontre avec Romain EKOTO, Chargé aviation en chef de la BAD qui parle la vision de l'institution et des chantiers en cours dans le secteur.



Romain Ekoto a pris ses fonctions au sein de la BAD en juin 2018 après plus de onze ans d'expérience cumulés auprès de l'Organisation Internationale de l'Aviation Civile (OACI). Dans ses missions quotidiennes, il a la charge du développement et de la mise en oeuvre de la stratégie de la Banque pour soutenir le secteur de l'aviation en Afrique.



« La Banque Africaine de Développement s'est fixé des objectifs stratégiques parmi lesquels...