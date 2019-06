ISRO L'Inde prévoit d'avoir sa propre station spatiale AFP Publié aujourd'hui à 15h51 | 468 mots L'Inde compte avoir sa propre station spatiale "d'ici cinq à sept ans", signalant la poursuite de ses ambitions dans l'espace au-delà de son premier vol habité attendu d'ici à 2022, a annoncé mercredi son agence spatiale. "Sur le long terme, nous prévoyons d'avoir une station spatiale indienne, notre propre station spatiale", a déclaré K. Sivan, directeur de l'ISRO, lors d'une conférence de presse à New Delhi. "Puis ensuite nous n'allons pas nous arrêter à la station spatiale. Nous allons nous joindre à la communauté internationale en allant sur la Lune, une mission avec des hommes sur la Lune, et nous voulons créer une colonie sur la Lune", a-t-il dit. Interrogé par un journaliste sur cette station spatiale, il a précisé qu'elle serait bien plus modeste que la Station spatiale internationale. "Notre station spatiale sera très petite. Nous lancerons un petit module et ce petit module servira à réaliser des expériences de micro-gravité. Nous n'avons pas un grand plan d'envoyer des humains faire du tourisme et ce genre de choses", a-t-il ajouté, donnant un calendrier possible de "cinq à sept ans". Le programme spatial indien s'est fait remarquer ces dernières années par son alliage d'ambition et de sobriété budgétaire, avec des coûts opérationnels bien inférieurs à ceux de ses homologues. Son avancement progresse au pas de charge. L'ISRO lancera le 15 juillet sa deuxième mission lunaire, Chandrayaan-2, en vue de déposer un atterrisseur et un robot mobile à la surface du satellite de la Terre le 6 septembre. Si la mission se déroule conformément aux prévisions, l'Inde deviendrait la quatrième nation - après l'Union soviétique, les États-Unis et la Chine - à réussir à poser en douceur un appareil sur la Lune, située à quelque 384.000 kilomètres de la Terre. Le géant d'Asie du Sud prévoit également d'envoyer trois astronautes dans l'espace d'ici à 2022, ce qui sera son premier vol habité. "La décision de faire du vol habité n'a de logique que s'ils franchissent le pas" de la station spatiale par la suite, a expliqué à l'AFP Mathieu Weiss, représentant en Inde du Centre national d'études spatiales (CNES) français, qui collabore avec l'ISRO. Les Indiens "ont l'ambition de faire de la science en micro-gravité. (Pour ce faire), il faut une présence permanente dans l'espace, une chambre dans laquelle les astronautes peuvent faire des expérience sur le long terme", a-t-il indiqué. L'actuel Premier ministre indien, le nationaliste hindou Narendra Modi, prête une attention particulière au programme spatial de son pays, qu'il voit notamment comme un outil de rayonnement international. Les articles dans la même thématique ISRO abonné 0 0

... Lire la suite