Daher se renforce avec le rachat du constructeur américain Quest

La tendance est définitivement à la consolidation chez les avionneurs. Daher vient ainsi d'annoncer le lancement de l'acquisition du constructeur américain Quest Aircraft Company, le 13 juin, en préambule du salon du Bourget 2019. Avec cette opération, le constructeur du racé TBM mettrait la main sur le robuste Kodiak 100, monoturbopropulseur utilitaire adapté aux terrains courts et aux pistes non préparées. La finalisation de la transaction avec le groupe japonais Tsuneishi - propriétaire de Quest depuis 2015, via sa filiale Setouchi Holdings - est attendue pour la fin de l'année.



Lors de sa conférence pré-Bourget, Didier Kayat, directeur général de Daher, avait annoncé sa volonté de développer son portefeuille de produits, principalement afin d'améliorer sa rentabilité, dans le cadre de son plan stratégique Succeed Together. Une première étape avait déjà été franchie avec le rachat de la petite société néerlandaise KVE Composites, spécialisée dans la recherche sur les thermoplastiques. Cette deuxième acquisition est d'une autre ampleur avec l'intégration de 240 employés, d'un programme complet d'avion et d'équipements industriels aux États-Unis, à Sandpoint (Idaho).



Le rachat de Quest doit aussi permettre à Daher d'avancer sur un autre de ses axes stratégiques, à savoir se renforcer en Amérique du Nord. Didier Kayat insiste beaucoup sur le gain de crédibilité offert par le fait d'être un avionneur - avec le TBM, intégré avec l'acquisition de Socata il y a tout juste dix ans - auprès des grands donneurs d'ordres aéronautiques. Le fait de devenir « un constructeur franco-américain » devrait encore renforcer cet effet auprès de ses partenaires outre-Atlantique.



Un complément au TBM



Avec le Kodiak 100, Daher met donc la main sur un avion rustique de dix places, déclinable en hydravion, afin de renforcer ses capacités d'accès aux populations isolées. Mis en service fin 2007, le monoturbopropulseur est donc loin d'adresser les mêmes marchés que les TBM. L'appareil a tout de même connu une modernisation conséquente avec le lancement du Kodiak 100 Series II en 2018, qui a vu l'introduction de la suite avionique Garmin G1000 NXi.



Une fois l'intégration réalisée, Daher devrait continuer à faire évoluer le Kodiak 100 selon les principes d'amélioration incrémentale et de développement de gamme déjà appliqués pour le TBM. Cela pourrait aussi concerner les services associés à l'avion, à l'image de l'application Me & My TBM destinée à optimiser les opérations.



Aujourd'hui, le Kodiak 100 représente une flotte de 270 appareils en service dans le monde, avec un rythme de livraisons qui fluctue autour d'une trentaine d'avions par an. Quest a néanmoins connu un coup de mou l'an dernier, avec seulement 23 Kodiak 100 livrés selon les chiffres de la GAMA.