Le Gripen E éjecté de la compétition en Suisse

« N'en resta plus que quatre. »* Des cinq industriels ayant répondu à l'appel d'offres pour le remplacement de l'aviation de combat helvète, seuls quatre poursuivent le processus. Saab et le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) ont indiqué à quelques minutes d'intervalle que le Gripen E ne participerait pas aux évaluations en vol, initialement prévues du 24 au 28 juin, écartant de fait l'avion de la compétition. « Le report n'est pas une option », précise le DDPS, qui souhaite évaluer des appareils déjà opérationnels. Rejeté par referendum populaire en 2014, le Gripen est cette fois-ci écarté en amont de la décision finale.



« Armasuisse a formellement recommandé à Saab de ne pas participer avec le Gripen E », a indiqué l'avionneur suédois dans un communiqué. Le DDPS précise que l'agence d'acquisition d'armement est « en contact régulier depuis début 2018 » avec les candidats et que ses spécialistes, ainsi que ceux de l'armée de l'air, ont estimé que le niveau de maturité de l'intégration des sous-systèmes ne permettrait pas de mener les missions d'évaluation de manière satisfaisante. Le Gripen E est en effet toujours en cours de développement, même si Saab réfute cet argument et considère que l'entrée en service du nouveau standard interviendra bien avant le début programmé des livraisons à la Suisse - en 2025. La proposition de faire voler un Gripen C aux côtés du Gripen E a également été refusée.



Lancé en juillet 2018, l'appel d'offres vise à remplacer la flotte de F/A-18 Hornet de F-5 Tiger, pour un budget total de 6 milliards de francs suisses (soit environ 5,3 milliards d'euros). Les offres ont été remises en janvier 2019, les évaluations au sol et en vol on débuté en avril et se sont achevées il y a quelques jours. Le choix final entre l'Eurofighter, le F/A-18 Super Hornet, le Rafale et le F-35 devrait être annoncé en 2022.



* Comptine des Dix petits nègres d'Agatha Christie