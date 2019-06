Le combat aérien connecté embarque sur MRTT

un unique réseau maillé résilient, sécurité et interopérable », par le biais de liaisons terrestres, par satellite, des liaisons tactiques, de la 5G et des connexions laser.



Le MRTT a ainsi servi de relais de transmission, réceptionnant les images, les vidéos et les données transmises par l'avion de combat, par le biais d'une liaison de données haut débit. Les informations ont ensuite transité par un téléport spatial, avant d'être acheminées vers le CAOC « via un réseau terrestre ». Airbus Defence & Space précise que le MRTT a été doté d'une nouvelle antenne satellite tri-bande Janus, équipée du modem satellite « très résistant aux interférences et au brouillage ».



Le standard 2 de l'A330 MRTT, attendu en 2024, vise à améliorer les capacités de connectivité de l'avion, afin d'en faire un « noeud de communication » aéroporté. Des essais ont d'ailleurs été menés en ce sens à partir de 2014 par la DGA, Airbus Defence & Space avance dans le développement de ses technologies au service du combat aérien connecté. L'industriel annonce avoir effectué une démonstration impliquant des forces et un centre de commandement au sol, un avion de combat et un avion ravitailleur, le cadre du programme Network for the sky. Il s'agissait de relier l'ensemble des acteurs dans une bulle de communication, «», par le biais de liaisons terrestres, par satellite, des liaisons tactiques, de la 5G et des connexions laser.Le MRTT a ainsi servi de relais de transmission, réceptionnant les images, les vidéos et les données transmises par l'avion de combat, par le biais d'une liaison de données haut débit. Les informations ont ensuite transité par un téléport spatial, avant d'être acheminées vers le CAOC «». Airbus Defence & Space précise que le MRTT a été doté d'une nouvelle antenne satellite tri-bande Janus, équipée du modem satellite «».Le standard 2 de l'A330 MRTT, attendu en 2024, vise à améliorer les capacités de connectivité de l'avion, afin d'en faire un «» aéroporté. Des essais ont d'ailleurs été menés en ce sens à partir de 2014 par la DGA, avec le concours de Thales et de son système DAéTRIS , afin de raccourcir la boucle de renseignement. Pour Airbus Defence & Space, l'objectif est de proposer un système opérationnel complet en 2020 et à plus long terme, de se positionner dans le cadre du système de combat aérien futur.