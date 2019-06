Un nouvel acheteur potentiel pour Alitalia (médias)

Claudio Lotito, président et actionnaire majoritaire de l'équipe de football la Lazio de Rome, a présenté une offre pour participer à la relance de la compagnie aérienne en difficulté Alitalia, rapportent mercredi les médias italiens. Aucun détail sur l'offre de M. Lotito n'a filtré, selon les agences RadioCor et AGI. Le gouvernement italien avait accordé début mai un répit à Alitalia en acceptant de repousser au 15 juin la date butoir à laquelle Ferrovie dello Stato (FS), la société des chemins de fer italiens, devait soumettre une offre ferme de reprise. FS avait déposé fin octobre une offre d'achat d'Alitalia, mais celle-ci ne prévoit pas qu'elle monte à plus de 30% de son capital. Elle est en discussion avec la compagnie aérienne américaine Delta, qui serait prête à acquérir 15% du capital. Le Trésor italien en prendrait également 15%, ce qui établirait la participation publique à 45%. Dans ce cas, il manquerait un ou plusieurs partenaires pour les 40% restants. Selon l'agence RadioCor, il est vraisemblable que le délai du 15 juin ne sera pas respecté et qu'un nouveau répit sera accordé à Alitalia.