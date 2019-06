AFI KLM E&M monte aussi à bord des équipements des Airbus A350-1000 de Virgin

Virgin Atlantic a choisi AFI KLM E&M (Air France Industries KLM Engineering & Maintenance) pour assurer le support équipements de sa future flotte d'Airbus A350-1000. La compagnie britannique avait en effet commandé 12 exemplaires de l'A350 le plus capacitaire lors du salon de Farnborough il y a quatre ans.



Il s'agit d'un contrat de support à l'heure de vol, incluant les réparations, l'accès à un pool de pièces de rechange et la mise à disposition d'un stock local d'équipements à Londres.



Virgin avait déjà signé avec la division MRO d'Air France-KLM pour les équipements de ses Boeing 787 et 747-400, ainsi que pour ses Airbus A330 et A340.



« Nous nous réjouissons de renforcer nos relations avec AFI KLM E&M, dont nous apprécions l'expertise et la flexibilité de service depuis 20 ans. En outre, nous savons qu'AFI KLM E&M a déjà une expérience prouvée dans le support de ce nouveau produit. Un plus qui nous a aidés dans notre prise de décision » a déclaré Phil Wardlaw, le directeur Engineering & Maintenance de Virgin Atlantic



Virgin Atlantic sera la toute première compagnie européenne opératrice de l'A350-1000. Le premier exemplaire est attendu cet été pour une introduction sur la liaison Heathrow - JFK. Trois autres devraient suivre avant la fin de l'année, la totalité des appareils étant livrable avant la fin 2021. Ils viendront progressivement remplacer ses derniers A340-600 et 747-400 basés à Heathrow et à Gatwick.