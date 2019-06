Chandrayaan-2 Décollage de la deuxième mission lunaire indienne le 15 juillet AFP Publié aujourd'hui à 13h57 | 379 mots La mission lunaire indienne Chandrayaan-2 décollera le 15 juillet, en vue d'un atterrissage sur le satellite de la Terre le 6 septembre, a annoncé mercredi l'agence spatiale d'Inde. Le projet est la deuxième mission lunaire du géant d'Asie du Sud, qui avait placé une sonde en orbite autour de la Lune au cours de la mission Chandrayaan-1 il y a onze ans. Cette nouvelle mission, qui s'envolera du pas de tir de Sriharikota (Andra Pradesh, sud), a pour but de déposer un robot mobile sur la surface lunaire, à proximité de son pôle sud. Une fois au sol, l'astromobile effectuera des relevés scientifiques. Si la mission se déroule conformément aux prévisions, l'Inde deviendrait la quatrième nation - après l'Union soviétique, les États-Unis et la Chine - à réussir à poser en douceur un appareil sur la Lune, située à quelque 384.000 kilomètres de la Terre. Une tentative israélienne similaire a échoué en avril, la sonde ayant subi une panne de moteur à la dernière minute avant de s'écraser. "Ce sera la mission la plus complexe jamais entreprise par l'ISRO", l'agence spatiale indienne, a déclaré son directeur K. Sivan lors d'une conférence de presse à Bangalore (sud). "Le but est d'utiliser la technologie spatiale au bénéfice de l'homme ordinaire", a-t-il ajouté. Le programme spatial indien s'est fait remarquer ces dernières années par son alliage d'ambition et de sobriété budgétaire, avec des coûts opérationnels bien inférieurs à ceux de ses homologues. L'ISRO a attiré l'attention du monde entier en plaçant une sonde en orbite autour de Mars en 2014 pour un budget d'à peine 73 millions de dollars, contre 671 millions de dollars dépensés par la Nasa américaine pour une mission similaire. L'agence est aussi entrée dans les annales en 2017 en réussissant la mise en orbite de 104 satellites avec une seule fusée, un record. New Delhi compte, d'ici 2022, envoyer un équipage de trois astronautes dans l'espace, ce qui serait sa première mission habitée. Les articles dans la même thématique Chandrayaan-2 abonné 0 0

