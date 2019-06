Petit traité des compensations à l'usage des ETI et des PME

Le Gifas et le CNCCEF se sont associés pour publier un Guide des compensations industrielles, afin d'aider les ETI et les PME-PMI à profiter des offsets pour se renforcer à l'étranger malgré la complexité de ces montages. A l'approche du salon du Bourget 2019, l'ouvrage a été présenté devant un parterre de chefs d'entreprises.



Entre la publication du rapport sur les exportations d'armement de la France et le début du salon du Bourget 2019, le moment semblait tout indiqué. Le 11 juin, à Paris, le Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (Gifas) et le Comité national des conseillers du commerce extérieur de la France (CNCCEF) se sont associés pour dévoiler leur « Guide des compensations industrielles ». Ce fascicule dense, d'environ 200 pages, se présente comme un ouvrage « pratico-pratique » à destination des entreprises de taille intermédiaire (ETI) et des petites et moyennes entreprises et industries (PME-PMI) pour se saisir du sujet des fameux « offsets ». Largement construit autour des exemples de la filière aéronautique, avec une forte coloration militaire, il...