Bourget 2019 : Les avions régionaux à l'aube d'une révolution

Le salon du Bourget ne manquera pas encore une fois d'alimenter l'éternel duel entre Airbus et Boeing, un duopole qui s'est d'ailleurs considérablement renforcé depuis l'intégration du programme CSeries de Bombardier dans la gamme de l'avionneur européen l'année dernière.



L'A220 d'Airbus Canada est désormais une pièce maîtresse de la stratégie du groupe et Boeing a très rapidement réagi en annonçant prendre la main sur les avions commerciaux d'Embraer, et notamment ses E-Jets E2, avec une très prochaine officialisation de Boeing Brasil - Commercial qui devrait intervenir au début du salon du Bourget. La nouvelle entité deviendra ainsi une sorte de « cousin » d'Embraer, avec la force de frappe de Boeing, comme nous le confiait récemment un membre haut placé de la direction de l'avionneur brésilien.



Évidemment, ces deux grands mouvements laissent peu de place à ce qu'il reste d'avions commerciaux chez Bombardier, qui ne cache d'ailleurs pas son intention de se consacrer pleinement aux avions d'affaires. Le Q400 vient d'être revendu à Longview Aviation Capital, maison-mère de Viking, qui refonde De Havilland of Canada (DHC) et qui devient de fait le plus important acteur dans les avions régionaux turbopropulsés en Amérique du Nord. Quant au programme CRJ, désormais produit de façon déficitaire, il intéresse le Japonais Mitsubishi, non pas pour essayer de lui redonner un avenir commercial, mais plutôt pour capitaliser sur son important réseau de support et de maintenance, un atout qui donnerait de bien nouvelles perspectives au MRJ.



Il n'y a finalement qu'ATR qui poursuit son petit bonhomme de chemin, bien placé avec sa série -600 pour répondre aux enjeux environnementaux de plus en plus pressants, tout en continuant à assurer le remplacement de ses appareils de précédentes générations.



De profondes innovations technologiques viendront assurément par l'aviation régionale dans les prochaines décennies, avec une propulsion qui évoluera nécessairement vers une part d'hybridation, du moins pour certaines phases de vol. Mais en attendant l'arrivée de ces programmes de rupture, les avions régionaux sont déjà à l'aube d'une révolution.