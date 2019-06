Air France-KLM affiche une progression du nombre de ses passagers en mai

Air France-KLM a annoncé mardi une hausse de 3,3% du nombre de passagers transportés au mois de mai, par rapport au même mois de l'an dernier. Les compagnies Air France, KLM et Transavia ont transporté en tout 9,1 millions de passagers, avec un taux d'occupation des avions de 87,3%, légèrement meilleur qu'au mois de mai l'an passé (+1,8 point), selon un communiqué de presse du groupe. Les compagnies Air France et KLM ont transporté 7,5 millions de passagers, soit une hausse de 3,8% par rapport au mois de mai l'an dernier. Cette croissance est plus forte sur les vols long-courrier (+4,8% avec 2,3 millions de passagers) que court et moyen-courrier (+3,4% avec 5,1 millions de passagers). Les régions Amérique du Nord (+7,5% avec 786.000 passagers transportés), Asie (+6,9% avec 561.000 passagers) et Amérique latine (+5,5% avec 291.000 passagers) sont en hausse. La croissance est moins forte dans la région Caraïbes-Océan Indien (+2,6% avec 279.000 passagers). Le nombre de passagers transportés est en recul dans la région Afrique-Moyen Orient (-1,5%, avec 422.000 passagers). La compagnie low-cost du groupe, Transavia, a enregistré une modeste progression, de 1%, et a transporté 1,6 million de passagers. L'activité cargo est également en hausse de 4,3%, avec 731 tonnes kilomètre transportées (TKT).