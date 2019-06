Le président américain Donald Trump s'est dit "un peu inquiet" de l'effet sur la concurrence de la fusion entre Raytheon et United Technologies, qui va créer l'un des premiers groupes mondiaux de l'aéronautique et de la défense. "Je suis un peu inquiet", a affirmé le président sur la chaîne CNBC, expliquant qu'il craint que moins de concurrence ne provoque une hausse des prix demandés au Pentagone. "Je veux voir de la concurrence (...) je ne veux pas que l'on nuise à la concurrence", a-t-il expliqué dans une longue interview téléphonique où il a abordé aussi bien la guerre commerciale avec la Chine que l'accord conclu vendredi avec le Mexique pour freiner l'arrivée de migrants d'Amérique centrale à la frontière des Etats-Unis. Raytheon et United Technologies ont annoncé leur fusion dimanche et expliqué qu'ils ne s'attendaient pas à la voir bloquée, leurs activités étant presque totalement complémentaires. Seul 1% de leurs chiffres d'affaires se chevauche sur 74 milliards de dollars de ventes combinées prévues cette année. "Il n'y a rien d'anticoncurrentiel" dans cette fusion a martelé Gregory Hayes, le PDG de United Technologies lui aussi interrogé sur CNBC dans la foulée du président.