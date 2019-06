Saft récompensée par Boeing pour ses batteries embarquées

Saft, le leader mondial des batteries aéronautiques, a été récompensé par l'avionneur américain Boeing en tant que « Fournisseur de l'Année » dans la catégorie « Advantage ». Le titre a été remis à la société française, filiale du groupe Total, le 8 mai dernier. Pour rappel, les batteries aéronautiques de Saft équipent les deux tiers de la flotte mondiale des avions commerciaux.



« Saft est très heureux de recevoir ce prix de Fournisseur de l'année de la part de Boeing », a déclaré Chuck Schofield, directeur général Aviation de Saft. « Nous apprécions sincèrement la relation de longue date qu'entretiennent Saft et Boeing et sommes à pied d'oeuvre pour étudier de nouvelles manières d'innover ensemble. » L' « Advantage Award » de Boeing est une récompense remise aux fournisseurs qui présente un avantage concurrentiel et dont les produits ou services vont au-delà des objectifs de rentabilité attendus. Boeing compte aujourd'hui plus de 12 000 fournisseurs répartis dans plus d'une cinquantaine de pays.



Les batteries Saft sont montées à bord de pratiquement tous les avions commerciaux de la gamme de l'avionneur américain, à commencer par le Boeing 747 en 1969. Boeing a d'ailleurs attribué un nouveau contrat à Saft l'année dernière pour la fourniture des batteries à technologie Nickel-Cadmium qui embarquent désormais sur les programmes 777 et 777X, un contrat qui permet pour la première fois à l'industriel français de monter en rang 1 chez l'avionneur.



Les batteries Saft destinées aux programmes « Triple Sept » sont d'ailleurs aussi proposées en retrofit aux compagnies aériennes, ce qui leur permet d'unifier leurs flottes et de pouvoir bénéficier d'un coût de possession de batteries inférieur à celles qu'elles remplacent. Pour ce faire, Saft fournit aussi des batteries à sa filiale Boeing Global Services (BGS) via le distributeur Aviall.



Les batteries destinées à Boeing sont produites sur les deux sites industriels aéronautiques de Saft, à savoir à Valdosta (Géorgie) et à Bordeaux.