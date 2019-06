Portugal : accord entre le gouvernement et TAP sur les primes salariales

Le gouvernement portugais et la TAP Air Portugal, détenue à 50% par l'Etat, sont arrivés samedi soir à un compromis après les dures critiques de l'exécutif socialiste au sujet des primes salariales distribués par la compagnie aérienne. Le gouvernement et l'administration de la TAP sont parvenus à "un accord qui permettra de rendre plus transparente la politique d'attribution de bonus de l'entreprise", a indiqué le ministère des Infrastructures sur son compte Twitter. De son côté, le conseil d'administration de la compagnie a reconnu dans un communiqué qu'il y avait eu "un malentendu" entre les deux parties au sujet de primes attribuées en fonction des performances individuelles ou des différents départements de l'entreprise, mais pas de ses résultats globaux. La direction de la TAP s'était attiré les foudres du gouvernement socialiste en distribuant des bonus à 180 de ses près de 13.000 salariés, pour un montant total de 1,17 million d'euros, après avoir enregistré des pertes de 118 millions d'euros en 2018. Le Premier ministre Antonio Costa avait déclaré jeudi que les primes en question étaient "incompatibles avec les standards de sobriété qui doivent prévaloir dans les entreprises ayant une participation de l'Etat". Le ministère des Infrastructures avait même considéré que la direction de la compagnie avait "brisé la relation de confiance" avec son principal actionnaire. La TAP est détenue à 50% par l'Etat portugais, à 45% par le consortium Atlantic Gateway emmené par l'homme d'affaires américain David Neeleman et à 5% par ses salariés.