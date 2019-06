Le Temps des Hélices, édition 2019

Dernière ligne droite pour la 47ème édition du meeting aérien de la Ferté-Alais, qui se tiendra les 8 et 9 juin sur l'aérodrome de Cerny. L'année 2019 sera l'occasion pour le public présent d'admirer au sol et en vol un certain nombre d'aéronefs historiques, qui côtoieront des machines plus récentes.



Parmi les nombreux tableaux aériens, un hommage à Serge Dassault, décédé en mai 2018. La séquence réunira pas moins de cinq avions : Mirage 2000, MD 311, Falcon 10, Rafale et Falcon 8X. Ces derniers effectueront par ailleurs leurs propres démonstrations. Le D-Day, dont on a commémoré le 75ème anniversaire, sera représenté par trois DC-3 et deux Spitfire.



En plus de sa traditionnelle démonstration, la Patrouille de France effectuera un passage avec un Boeing 777-300ER le 8 juin. Un tableau intitulé « James Bond d'hier et de demain » réunira un CJ01 Minijet et le Flyboard Air de Franky Zapata.