TAP Air Portugal sur la sellette pour des bonus en année de pertes

La compagnie aérienne TAP Air Portugal, détenue à parts égales par l'Etat et des actionnaires privés, était sur la sellette vendredi pour avoir distribué des bonus à ses cadres après avoir enregistré des pertes de 118 millions d'euros en 2018, s'attirant les foudres du gouvernement socialiste. Le ministre aux Infrastructures, Pedro Nuno Santos, a rencontré vendredi matin les six administrateurs de la TAP nommés par l'Etat pour leur communiquer la position du gouvernement sur cette question, a indiqué son cabinet à l'AFP. Cet entretien faisait suite à une réunion extraordinaire du conseil d'administration de la compagnie aérienne, tenue jeudi soir, qui n'a pas permis de trouver une issue au bras de fer entre représentants de l'Etat et actionnaires privés conduits par l'homme d'affaires américain David Neeleman. Lors d'un débat au Parlement, le Premier ministre, Antonio Costa, avait déclaré que les primes en question étaient "incompatibles avec les standards de sobriété qui doivent prévaloir dans les entreprises avec une participation de l'Etat". Le ministère des Infrastructures a, pour sa part, considéré que la distribution de bonus à 180 employés de la compagnie, pour un montant total de 1,17 million d'euros, "brise la relation de confiance entre la commission exécutive et le plus important actionnaire de la TAP, l'Etat portugais". La TAP est détenue à 50% par l'Etat, à 45% par le consortium Atlantic Gateway de David Neeleman et à 5% par ses salariés. Le président de la commission exécutive, Antonoaldo Neves, a justifié ces bonus en précisant qu'ils avaient été calculés en fonction des performances individuelles ou des différents départements de l'entreprise, et pas de ses résultats globaux.