Boeing en négociations pour une méga commande de 787 et 777X en Chine

Boeing est en négociations pour décrocher une méga-commande sur des gros porteurs avec des compagnies aériennes chinoises, rapporte mercredi l'agence Bloomberg News. Les discussions portent sur 100 appareils long-courrier, notamment des 787 "Dreamliner" et des 777X qui devraient remplacer le traditionnel 777 en 2020, précise Bloomberg, citant des sources anonymes. Contacté par l'AFP, Boeing n'a pas souhaité commenter. Les négociations se focalisent sur le 777-9, version du 777 pouvant transporter plus de 400 passagers et dont le prix unitaire est de 442,2 millions de dollars, selon le site internet de Boeing. Si elle était confirmée, la commande se chiffrerait à des dizaines de milliards de dollars, un 787 "Dreamliner" valant par ailleurs 248 millions l'unité au prix catalogue. L'annonce d'un accord n'est pas imminente, prévient Bloomberg, car les compagnies aériennes chinoises, qui ont l'Etat comme actionnaire, attendent encore le feu vert des autorités publiques pour boucler les discussions. Ces informations interviennent en plein regain des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis. Boeing, fleuron industriel américain et un des plus gros exportateurs du pays, pourrait être une victime collatérale de ce conflit entre les deux premières puissances économiques mondiales. Mi-mai, le rédacteur en chef du journal Global Times, contrôlé par le gouvernement chinois, avait indiqué, sur son compte twitter, que Pekin "pourrait cesser d'acheter des produits agricoles et énergétiques américains, réduire des commandes Boeing et limiter les services commerciaux américains avec la Chine". La Chine a généré 13,8 milliards du chiffre d'affaires de Boeing l'an dernier, soit près de 14%. Pour Boeing, une méga-commande de longs courrier serait un gros lot de consolation au moment où l'avionneur traverse une crise sans précédent liée au 737 MAX, son avion monocouloir vedette cloué au sol depuis le 13 mars après deux catastrophes survenues en quelques mois et ayant fait 346 morts. Le constructeur aéronautique a suspendu les livraisons de cet avion, réduit la production et des incertitudes planent sur le calendrier de retour en service.