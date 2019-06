Le programme Q400 refonde De Havilland

Le biturbopropulseur régional Q400 ne fait plus partie du catalogue de Bombardier. Conformément à ce qui avait été annoncé en novembre, l'avionneur canadien vient de céder son programme à la société Longview Aviation Capital, maison-mère de Viking, pour 300 millions de dollars (250 millions en comptabilisant les dettes et diverses dépenses avant transaction).



Une nouvelle Holding a été créée spécialement par Longview et a été baptisée De Havilland Aircraft of Canada Limited (DHC), faisant ainsi renaître le nom du célèbre avionneur canadien fondé en 1928 et créateur de toute la lignée des appareils Dash, du DHC-1 Chipmunk aux premiers DHC-8, en passant bien sûr par le DHC-6 Twin Otter, toujours en production chez Viking.



