Les exportations françaises d'armement repartent à la hausse

Les exportations d'armement de la France remontent. Le bilan 2018 affiche des prises de commandes à 9,1 milliards d'euros, soit une augmentation de 30% par rapport à l'année précédente. « Ces résultats sont obtenus dans un contexte de concurrence particulièrement vive avec la confirmation de la suprématie américaine et l'émergence de nouveaux grands exportateurs (Chine notamment) », peut on ainsi lire dans le rapport remis au Parlement.



Ce résultat est donc supérieur à 2017, qui affichait des prises de commandes à 6,9 milliards d'euros, bien loin derrière les « années fastes » de 2015 et 2016, qui culminaient respectivement à 17 et 14 milliards d'euros - des années marquées par les ventes du Rafale à l'Égypte et au Qatar, puis à l'Inde.



L'année 2017 a ainsi été marquée par six grands contrats supérieurs à 200 millions d'euros, dont cinq supérieurs à 500 millions d'euros. Parmi ceux-ci, le Qatar en concentre deux, avec l'option pour 12 Rafale supplémentaires et l'entrée en vigueur du contrat pour 28 NH90. Autre contrat aéronautique d'ampleur, la vente à l'Espagne de 23 NH90.



Le Top 5 des principaux clients de la France entre 2009 et 2018 comprend l'Inde, l'Arabie Saoudite, le Qatar, l'Égypte et le Brésil. La zone Proche et Moyen-Orient a concentré « un peu plus de 50% » du montant total, en baisse toutefois de 10% par rapport à l'année précédente. Fait marquant pour l'année 2018, la part prise par l'Europe, à plus de 25% (moyenne de 10% sur les 10 dernières années), qui regroupe les ventes de blindés à la Belgique et les NH90 à l'Espagne.