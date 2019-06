Le plus grand salon aéronautique mondial tiendra encore une fois ses promesses

Le 53e Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace se prépare à ouvrir ses portes du 17 au 23 juin* prochain au Bourget. Avec ses 2 453 exposants, ses 150 aéronefs exposés et plus de 140 000 visiteurs professionnels attendus des quatre coins du globe, cette nouvelle édition du salon du Bourget confortera assurément sa place de plus important événement aéronautique mondial, très loin devant les salons de Farnborough, de Dubaï ou de Singapour.



Si l'industrie aéronautique mondiale est fondamentalement en pleine phase d'exécution depuis quelques années, confrontées aux problématiques de montées en cadences et de réduction des coûts, le salon du Bourget ne manquera pas de montrer au monde que la filière est aussi une source d'innovations technologiques constantes en vue d'assurer son avenir, un avenir évidemment jalonné d'immenses défis, à l'image des préoccupations environnementales légitimes et grandissantes.



Continuité numérique dans tous les maillons de la supply-chain, robotisation, aéronefs encore plus électriques, nouveaux matériaux, intelligence artificielle, cybersécurité sont autant de domaines qui monteront nécessairement à bord des prochains grands programmes et qui seront évidemment déjà bien présents au salon du Bourget cette année.



Mais avec plus de 180 000 visiteurs grand public qui devraient aussi faire le déplacement durant les trois derniers jours, le salon du Bourget démontrera aussi une nouvelle fois que l'aéronautique est un secteur qui continue à faire rêver et qu'il est le succès de passionnés. Les jeunes générations ne manqueront d'ailleurs pas d'opportunités pour aller à la rencontre des professionnels et créer ainsi de nouvelles vocations, par exemple grâce à la quatrième édition de l'Avion des Métiers organisé par le GIFAS (Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales).



Car rappelons-le, le secteur aéronautique est particulièrement porteur et il recrute massivement en France depuis des années, contrairement à d'autres activités industrielles présentes dans l'hexagone. Il ne reste plus qu'à susciter de nouvelles passions et c'est là aussi que le salon du Bourget tiendra encore une fois ses promesses.



(*) Les 4 premiers jours sont dédiés aux professionnels et les 3 jours suivants pour le grand public.