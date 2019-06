Selon la FNAM, la taxation du kérosène menacerait 3 à 4000 emplois en France

La perte de l'avantage fiscal des compagnies aériennes sur le kérosène leur coûterait "350 millions d'euros" et pourrait entraîner 3 à 4.000 suppressions d'emplois, a estimé mardi le délégué général de la Fédération nationale de l'aviation marchande (Fnam). "Cet avantage est estimé à près de 350 millions d'euros pour les compagnies françaises", a estimé Georges Daher sur Radio Classique, ajoutant que sa perte pourrait aussi "avoir un impact sur les emplois", avec "3 à 4.000 suppressions d'emplois supplémentaires sur le marché français". Pour le seul groupe Air France, une taxation sur le kérosène représenterait "250 millions de dépenses supplémentaires", a-t-il ajouté. Le kérosène est exonéré en France de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE). Le ministre de la Transition écologique François de Rugy a affirmé lundi la volonté du gouvernement français de "mener la bataille" afin de mettre en place une taxation du kérosène au sein de l'Union européenne. Les "compagnies françaises sont déjà défavorisées par rapport à d'autres compagnies européennes en termes de fiscalité et de taxation", a poursuivi le responsable de la Fnam, précisant que la part de marché des compagnies françaises en Europe "recule pratiquement d'un point par an depuis 10 à 15 ans". "On voit beaucoup de bashing anti-aérien en ce moment j'espère que c'est plutôt conjoncturel", a-t-il ajouté. "Ca nous parait injuste car il y a déjà beaucoup d'efforts qui sont faits", a-t-il ajouté en citant le marché du carbone européen (Système d'échange de quotas d'émissions SEQE, ou ETS selon son acronyme anglais) et Corsia, un mécanisme mondial de compensation des émissions de CO2.