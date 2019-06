Le Fana de l'Aviation revient sur les 50 ans d'Airbus dans son dernier hors-série

La rédaction du Fana consacre ainsi un grand dossier sur la genèse du programme A300, sur les différents avant-projets de gros-porteurs européens, sur la naissance d'Airbus et sur les innovations et les évolutions apparues sur la conception et la production des programmes d'avions commerciaux du groupe au cours de ses cinq premières décennies.



De nombreuses illustrations, rarement publiées, proviennent directement des archives de l'avionneur ainsi que de celles d'Airbus Heritage, le département dédié à la sauvegarde du patrimoine du groupe aéronautique européen.



Le Fana de l'Aviation retrace bien entendu toutes les générations successives d'appareils qui ont fait le succès d'Airbus jusqu'à aujourd'hui, avec également un focus sur le Beluga XL, le nouvel appareil de transport basé sur l'A330 qui reliera bientôt les différents sites de l'avionneur pour prendre la relève des A300-600ST.



Alexis Rocher, Rédacteur en chef du Fana nous a permis de publier cette image d'artiste datant de novembre 1967 et qui pourrait bien être la toute première illustration représentant un A300 (à l'époque baptisé A-300). Fort heureusement, le travail des ingénieurs a nettement contribué à donner des formes infiniment plus gracieuses au tout premier des programmes Airbus.





Un « A-300 » à Orly en 1967, au milieu des Caravelle, DC-8 et autres 707. Image © DR

